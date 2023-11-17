مؤسسة إقتصادية: صادرات أمريكا من السلع للعراق ستتجاوز ملياري دولار

2023-11-17 12:06:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، أن تتجاوز صادرات أمريكا من السلع الى العراق ملياري دولار خلال العام الحالي لأول مرة ومنذ خمسة أعوام.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تقرير له نشره اليوم، إن صادرات الولايات المتحدة الى العراق ستتجاوز ملياري دولار لأول مرة منذ 5 أعوام معززة بصادرات أجزاء الطائرات والسيارات ومحصول القمح ومعدات انتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن معدل صادرات الولايات المتحدة الى العراق منذ 2018 لغاية 2022 حدود مليار دولار، مردفا بالقول، إنه في العام 2023 سيتجاوز معدل صادرات الولايات المتحدة الى العراق حاجز ملياري دولار، ومن الممكن ان تتفوق على صادرات الهند الى العراق.