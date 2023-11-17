اختفى قبل 7 أيام.. العثور على جثة مقاتل في البيشمركة بدهوك (صورة)

2023-11-17 12:40:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، بالعثور على جثة مقاتل في قوات البيشمركة بمحافظة دهوك.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، إنه "تم العثور على جثة المقاتل في البيشمركة (هاريوان حسين) داخل بناية غير مكتملة"، مبينا أن "ذوي المقاتل أبلغوا الشرطة بفقدانه منذ ٧ أيام".

وأوضح، أن "المقاتل يبلغ من العمر 37 عاما ومتزوج"، لافتاً الى أن "أسباب الوفاة غير معلومة حتى الآن".



