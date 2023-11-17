كشف موعد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان والمرشحين له وطبيعة التصويت

2023-11-17 13:32:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشف عضو مجلس النواب احمد الجبوري، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، موعد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان والمرشحين له وطبيعة التصويت.

وقال الجبوري في تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقا)، وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه "إستناداً للدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة القادمة".

واضاف "سيكون هناك اكثر من مرشح واعضاء البرلمان سيختارون احدهم بالتصويت السري المباشر"، مبينا أن "من يحصل على 166 صوتاً في الجولة الاولى او الثانية سيكون رئيس المجلس".

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء الماضي، قراراً بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على اثر دعوى مقدمة بحقه من قبل النائب ليث الدليمي الذي انهت المحكمة عضويته ايضاً.

فيما أوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، امس الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد تشكيك الاخير به.

وقال العميري في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي يتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي بات وملزم لكافة السلطات، وفقا لما جاء في المادة 94 من الدستور".

وأضاف، أن "هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني"، مشيرا، إلى أن "المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب المادة 93 من الدستور".



