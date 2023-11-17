رغم مشاركة ميسي.. الاوروجواي تهزم الأرجنتين بهدفين

2023-11-17 13:32:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

مني منتخب الأرجنتين بأول هزيمة له في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، على يد أوروجواي، بنتيجة 0-2 في إطار الجولة الخامسة.

وسجل هدفي أوروجواي، رونالد أراوخو وداروين نونيز في الدقيقتين 40 و87.

وتعرضت الأرجنتين لأول خسارة في 2023، وسقطت لأول مرة في التصفيات، لكنها تواصل تصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن أوروجواي صاحبة الوصافة.

وبدأت أوروجواي، المباراة بالضغط على الأرجنتين، وسنحت لها أول فرصة للتسجيل في الدقيقة التاسعة، حيث سدد نونيز كرة قوية، لكنها لم تعرف طريقها إلى المرمى.

وبالهدف الأول الذي سجله أراوخو في الدقيقة 40، اهتزت شباك حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز لأول مرة منذ نهائي مونديال 2022 أمام فرنسا.

وفي الشوط الثاني، أحدثت الأرجنتين، بعض التغييرات من خلال الدفع بالمهاجم لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا، وكاد ميسي أن يسجل هدفا بضربة حرة لكن الكرة اصطدمت بالقائم.

وفي الدقيقة 87، سجل داروين نونيز الهدف الثاني لأوروجواي.

وكانت المرة الأخيرة التي فازت فيها أوروجواي كضيفة على الأرجنتين في الوقت الأصلي ببطولة كوبا أمريكا عام 1987 بنتيجة 0-1.

وفي الجولة السادسة من التصفيات، تحل الأرجنتين، ضيفة على البرازيل، بينما تستقبل أوروجواي، منتخب بوليفيا.



