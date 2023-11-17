بعد 24 ساعة من تدفقها.. انحسار "السيول الإيرانية" شرق ديالى

2023-11-17 14:34:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

بعد 24 ساعة من بدء تدفقها، اعلن مدير ناحية قزانية (93 كم شرق بعقوبة) مازن اكرم، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، انحسار سيول الحدود شرق محافظة ديالى.

وقال اكرم في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" تدفق السيول في الوديان القريبة من الشريط الحدودي العراقي- الايراني باتجاه قزانية ومحيطها بدأ بالانحسار تدريجيًا بعد مضي 24 ساعة على تدفقها عقب موجة امطار".

واشار الى، أن" قوة السيول كانت دون المتوسط ولم تقود الى اعلان حالة الاستنفار"، مبينا أن" فوائد السيول يمكن تحديدها بـ3 نقاط ابزرها انعاش المياه الجوفية، خاصة مع موجة جفاف قاسية في الاشهر الماضية، أدت الى إستنزافها بشكل كبير لانها كانت شريان الحياة في مناطق الحدود".

واشار الى أن" مياه السيول ستوفر جزءا من احتياجات الاراضي الزراعية القريبة من الوديان الحدودية في تأمين سقي بعض المحاصيل".

وكانت مديرية ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) قد اعلنت، أمس الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، بدء تدفق السيول القادمة من الشريط الحدودي بين العراق وإيران الى مناطق شرق البلاد، مبينة أن السيول بدأت بالتدفق في ثلاثة وديان على الحدود العراقية الايرانية وهي (ترلساق- موليحة - حران) بمعدل دون المتوسط .