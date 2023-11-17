2023-11-17 14:43:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم في الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، ثاني تجاربه الودية أمام نظيره السوري والتي يحتضنها ملعب النجف الدولي.

وتأتي المباراة في إطار تحضير منتخبنا الشبابي للاستحقاقات المقبلة التي تنتظره وأبرزها بطولة غرب آسيا التي تضيفها السعودية خلال شهر حزيران من العام المقبل، إضافة إلى التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا تحت (19) عاماً.

ومن المقرر أن يرتدي منتخبنا الطقم الأبيض الكامل، بينما سيلعب الفريق السوري بالقميص الأحمر التقليدي.

يذكر أن منتخبنا الوطني للشباب نجح بتحقيق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد سجلهما محترف نادي ستوك سيتي الإنكليزي علي حيدر، وعلي مخلد".



