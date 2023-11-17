تشكيلة الشباب للمواجهة الودية الثانية أمام سوريا

2023-11-17 16:34:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الجهاز الفني منتخب الشباب التشكيلة الأساسية للمنتخب لمواجهة نظيره السوري في المباراة التجريبية الثانية التي تجري في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023) في ملعب النجف الدولي.

وكان المنتخب العراقي للشباب تغلب على شقيقه السوري بنتيجة (2-1)، في المباراة الودية التي جرت مساء الثلاثاء الماضي بملعب النجف الدولي، ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في بطولة غرب آسيا، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024.



