2023-11-17 17:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

باشر المنتخبُ الوطنيّ تدريباته في العاصمة الفيتنامية هانوي مساء اليوم الجمعة (17 تشرين 2023) بحُضور رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال و عُضو الاتحاد أحمد الموسوي.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهةِ منتخب فيتنام يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027.

وكان منتخب العراق تغلب على ضيفه الإندونيسي بنتيجة 5-1، أمس الخميس، على ملعب البصرة الدولي، في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

وتصدر العراق مجموعته السادسة التي تضم فيتنام والفلبين.



















