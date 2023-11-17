2023-11-17 17:24:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم المئات من أنصار رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، تظاهرة واسعة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان العراقي.

وعمد المتظاهرون الى قطع شوارع رئيسية في الفلوجة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".