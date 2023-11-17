2023-11-17 18:14:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، أن أزمة سعر صرف الدولار ستستمر لأن حلول الحكومة غير واقعية.

وقال المرسومي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أزمة الدولار في العراق ستستمر بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على إيران".

وأضاف أنه "بعد تطبيق نظام المنصة الإلكترونية أصبح من الصعب تحويل الدولار إلى إيران، وكون العراق يمتلك تجارة مع إيران هي بحدود 10 مليارات دولار سنويا، وسواح ومرضى يزورون إيران ويصرفون أكثر من 3 مليار دولار شهريا، فهناك صعوبة بالسيطرة على أزمة الدولار".

وبين أن "حلين فقط يمكنهما اعادة الاستقرار لسعر صرف الدولار وإنهاء الأزمة، يتمثل بإقناع الولايات المتحدة بالسماح بتحويل الدولار إلى إيران، أو البحث عن مصدر آخر لاستيراد البضائع من الدول التي ليس عليها حظر أو عقوبات".

وكانت اسعار صرف الدولار قد انخفضت بشكل متسارع قبل 3 أيام من 166 الف دينار الى 155 الف دينار لكل 100 دولار، قبل ان تعود لترتفع نسبيا وصولا الى 159 الف دينار حاليا.

وجاء الانخفاض بسبب معنويات السوق، بعد تصريحات وتقارير عن حزمة اجراءات واتفاقات بين البنك المركزي العراقي وبنوك امريكية وأوروبية وتركية واماراتية، لغرض تعزيز ارصدة بعض المصارف العراقية بشكل مسبق بعملات الدولار والروبية الهندية واليوان الصيني واليورو وغيرها من العملات، لتوسيع امكانية تمويل التجارة العراقية وتنويعها بدلا من اقتصارها على الدولار.



