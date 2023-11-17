الإطار التنسيقي: عقارب الساعة لن تعود للوراء.. وبانتظار بديل الحلبوسي

2023-11-17 19:42:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، بان الكرة في ملعب القوى السنية لاختيار بديل للحلبوسي.

وقال الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المحكمة الاتحادية حسمت الموقف القانوني حيال محمد الحلبوسي من ناحية استحالة عودته الى منصبه اي بمعنى ان عقارب الساعة لن تعود للوراء فيما يخص انهاء عضويته في مجلس النواب وهذا الامر قانوني وصادر من اعلى محكمة في البلاد".

واضاف، ان "الكرة الان في ملعب القوى السنية لاختيار بديل عن الحلبوسي وهناك بالفعل حراك بهذا الاتجاه"، لافتا الى ان "قوى الاطار ستتفاعل بشكل ايجابي مع ما تطرحه القوى وستعرض الاسماء وفق السياقات القانونية المعمول به لاختيار المرشح الذي ينال اعلى الاصوات".

واشار الى ان "قرار المحكمة الاتحادية جاء وفق سياقات قانونية"، مؤكدا بان "الاطار وكل القوى الاخرى ملتزمة بما ياتي من القضاء العراقي لانه الفيصل في حسم القضايا".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي بتهمة تزوير استقالة للنائب السابق ليث الدليمي، وهو ما اعتبرته المحكمة يخل في الشروط الاساسية التي يجب ان يتمتع بها النائب وقدسية التمثيل الشعبي في البرلمان.