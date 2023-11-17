عقوبات امريكية على 6 قيادات عراقية "فصائلية"

2023-11-17 19:46:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-ترجمة

اعلنت وزارة الخزانة الامريكية اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023) فرض عقوبات على 6 شخصيات وقيادات عراقية في الفصائل المسلحة.

وذكرت الوزارة في بيان ترجمته "بغداد اليوم"، انه "قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم بإدراج ستة أفراد ينتمون إلى جماعة الميليشيا المتحالفة مع إيران كتائب حزب الله ومقرها في العراق، التي تم تدريبها وتمويلها ودعمها من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وتقف وراء سلسلة من الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة وشركائها في العراق وسوريا في أعقاب الهجمات المروعة التي شنتها حماس ضد إسرائيل".

وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا بـ"إدراج كتائب سيد الشهداء وزعيمها هاشم فنيان رحيم السراجي (ابو الاء الولائي) وهي مجموعة أخرى مقرها العراق وتتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني، خططت وشاركت في هجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا."

وبحسب البيان إن "إجراء اليوم يبعث برسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى المدعومة من إيران مفادها أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع التدابير المتاحة لمحاسبة أي جهات فاعلة انتهازية تسعى إلى استغلال الوضع في غزة لتحقيق أهدافها الخاصة". واضاف وزير شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: "نحن ملتزمون تمامًا بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وثابتون في جهودنا لعرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

تم تصنيف كتائب حزب الله سابقًا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية وإرهابي عالمي محدد في عام 2009 لمسؤوليتها عن العديد من الهجمات الإرهابية ضد أهداف حكومية أمريكية وعراقية في العراق، والعديد منها نيابة عن حكومة إيران وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وواصلت كتائب حزب الله شن هجمات غير مبررة بطائرات بدون طيار وصواريخ على مواقع عسكرية عراقية وأمريكية في العراق وسوريا.

كبار قادة وأنصار كتائب حزب الله

واشارت وزارة الخزانة الامريكية الى ان المعاقبين هم عماد ناجي البهادلي هو عضو في مجلس الشورى الحاكم في كتائب حزب الله، وهو هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في كتائب حزب الله. وقبل تعيينه في مجلس الشورى، كان البهادلي مسؤولاً عن العناصر العملياتية التابعة لـ «كتائب حزب الله» المشاركة في تنفيذ الهجمات وعمليات الاختطاف.

وقام البهادلي بتجنيد أعضاء من كتائب حزب الله للانضمام إلى فرق تنفيذ العمليات في العراق التي خطط لها وأذن بها الحرس الثوري الإيراني.

وبالتنسيق مع الأمين العام لـ "كتائب حزب الله" أحمد الحميداوي، وضع البهادلي خططًا لترهيب السياسيين العراقيين الذين لم يدعموا إخراج القوات الأمريكية من العراق والأولويات السياسية الأخرى لـ"كتائب حزب الله".

وبتوجيه من كبار مسؤولي كتائب حزب الله، سعى البهادلي إلى تحديد المنشآت العسكرية الأمريكية والشركات الأمريكية التي يمكن أن تكون بمثابة أهداف لهجمات كتائب حزب الله المستقبلية، والتي سيتم شنها بناءً على أوامر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. استعدادًا لهذه الهجمات على المصالح الأمريكية، أرسل البهادلي مقاتلين من كتائب حزب الله للتدريب في لبنان مع حزب الله اللبناني، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية، حيث تم تدريبه هو نفسه.

يشغل حبيب حسن مغامس الدراجي منصب رئيس الشؤون الخارجية في حزب الله. وقام الدراجي بتنسيق تدريب مقاتلي كتائب حزب الله في إيران مع الحرس الثوري الإيراني وسهل تهريب البضائع من إيران إلى أعضاء كتائب حزب الله في العراق.

جعفر الحسيني هو أحد المتحدثين الإعلاميين الرئيسيين لـ "كتائب حزب الله" وقام بالتنسيق مع مقاتلي «كتائب حزب الله» الذين يخططون لهجمات ضد أفراد عسكريين أمريكيين في العراق.

خالد كاظم جاسم السكيني هو قائد عسكري كبير في كتائب حزب الله الذي عمل مع الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلي كتائب حزب الله.

باسم محمد حسب الماجدي هو رئيس التطوير التجاري لـ كتائب حزب الله ويعمل مباشرة مع أعضاء مجلس الشورى وكان الماجدي أيضًا المدير التنفيذي لمحطة "الاتجاه" الفضائية التابعة لـ "كتائب حزب الله"، وسعى للحصول على خبرة فنية إيرانية لإنشاء الأخبار والدعاية لدعم "كتائب حزب الله".

مجتبى جهاندوست هو مسؤول في الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس الذي يسهل سفر وتدريب مقاتلي كتائب حزب الله في إيران.

تم إدراج البهادلي والدراجي والحسيني والسكيني والماجدي بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لأنهم عملوا أو زعموا أنهم يعملون لصالح أو بالنيابة عن منظمة كتائب حزب الله، بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم تصنيف جهاندوست وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى كتائب حزب الله أو دعمًا لها، بحسب بيان الخزانة الامريكية.

تداعيات العقوبات

نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات الإنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

واشارت الخزانة الى ان "قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة المواطنين المحددين خصيصًا والأشخاص المحظورين، ولكن أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحظورين بشكل خاص بما يتوافق مع القانون. إن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.



