2023-11-17 20:19:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، ان العراق مقبل على منخفض ممطر مصحوب بجبهة هوائية باردة خلال اليومين المقبلين.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق سيتأثر مجدداً يوم الأحد القادم بمنخفض جوي عالي الفعالية مصحوب بكتلة هوائية في طبقات الجو يؤدي إلى تشكل سحب ممطرة في أجزاء واسعة في البلاد وتكون بين متوسطة إلى غزيرة في الاقسام الشمالية".

وأضاف ان "الغزارة أيضا في بعض المدن الوسطى والجنوبية خاصة اقسامها الشرقية"، مشيرا الى ان "الحالة تستمر يومين مع انخفاض الحرارة بفارق ثلاث درجات هبوط يرافقها رياح شمالية تعقب المنخفض".

وانتهت خلال ساعات ليل امس الخميس تدريجيًا وحتى فجر اليوم الجمعة، الحالة الجوية التي أثرت في البلاد منذ يومين حيث بدأت السحب بالتناقص التدريجي خلال ساعات الليل، بحسبما أكدت تقارير الرصد الجوي.