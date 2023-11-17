الخارجية: استعادة 4 قطع أثرية من بريطانيا تعود إلى حضارة وادي الرافدين

2023-11-17 20:31:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023) عن استعادة 4 قطع أثرية من بريطانيا تعود إلى حضارة وادي الرافدين.

وذكر بيان للخارجية تلقته "بغداد اليوم"، انه "وضمن الجهود المتتابعة لدبلوماسية الاسترداد التي تقوم بها وزارة الخارجية، وعبر سفارة جمهورية العراق في لندن وبالتعاون مع المتحف البريطاني، تسلم السفير العراقي محمد جعفر الصدر قطع أثرية عبارة عن ثلاثة أختام ولوح أثري تعود إلى حضارة وادي الرافدين حوالي 2000 قبل الميلاد إلى 600 سنة بعد الميلاد، أذ قامت سيدة بريطانية بتسليم الأختام التي ورثتها عن والدها إلى السفارة".

وأضاف البيان "كما تسلمت السفارة قطعة أثرية أخرى من المتحف وهي عبارة قطعة من جدار أثري".

وثمن السفير الصدر "مبادرة السيدة البريطانية، ودعا جميع من لديه قطع أثرية عراقية إن يقتدي بها حيث تطوعت بإرجاعها إلى بلدها الأم العراق".

وقدم الصدر "رسالة شكر إلى جون سمبسون مدير قسم الشرق الأوسط في المتحف البريطاني تثمينا لعملهما وتعاونهما مع السفارة".







