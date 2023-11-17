بسبب مبلغ مالي.. 7 قتلى وجرحى في معركة "طاحنة" في الكوت

2023-11-17 20:40:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة واسط، اليوم الجمعة، باندلاع معركة طاحنة بالسلاح الأبيض في مركز المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شجاراً مسلحاً اندلع بين عدد من الأشخاص بمنطقة حي الجهاد، وسط مدينة الكوت، مركز المحافظة، وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح بليغة"، لافتاً إلى أن "الشجار استخدمت فيه الأسلحة البيضاء (السكاكين)".

وأضاف المصدر، أن "الشجار اندلع الطرفين بسبب مبلغ مالي"، مضيفا ان" قوة امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، والمصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".