2023-11-17 21:06:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة المالية العراقية، عن فوائد استخدام جهاز الدفع الالكتروني التي وصفته بأنه يأتي "امتثالاً" للبرنامج الحكومي في تطبيق التدابير الإصلاحية المالية والاقتصادية ضمن منهجية البرنامج الوزاري.

وضمن المميزات التي تروج الوزارة لها في طريقة الدفع الإلكتروني انها سريعة وغير محددة بزمان او مكان، وسهلة الاستخدام وآمنة وقانونية، ولا تكلف رسوماً إضافية.

فيما تحدد الصور المرفقة كيفية شراء جهاز الدفع الالكتروني، وكيفية تعبئة بطاقات الماستر كارد والكي كارد بالأموال لغرض التسوق والشراء.