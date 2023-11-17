2023-11-17 21:40:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف مصدر محلي، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، عن عودة الكوادر التربوية والموظفين للتظاهر في السليمانية وأقضيتها احتجاجا على عدم انهاء ملف رواتبهم، فمع اقتراب نهاية العام، تم تسليم الموظفين رواتب الشهر الثامن مؤخرا فقط.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الكوادر التربوية مستمرة بالإضراب عن الدوام التام في جميع المدارس، وذلك بسبب عدم إيجاد الحل النهائي لأزمة رواتب الموظفين وحتى الآن لم يتسلموا سوى راتب شهر الثامن".

من جهة أخرى حذر رئيس اتحاد المعلمين في كردستان أحمد كرمياني من ضياع العام الدراسي في محافظة السليمانية.

ولفت خلال حديثه لـ"بغداد اليوم" أن "الدوام مستمر في محافظتي دهوك وأربيل وكذلك مستمر في المدارس الأهلية بمحافظة السليمانية والمتضرر الأكبر هم طلبة المدارس الحكومية وخاصة من ذوي الدخل المحدود".

وأضاف أنه "نحن مع مطالب الكوادر التربوية لكن بذات الوقت يجب أن نتعاون فيما بيننا لعدم ضياع العام الدراسي".

وحتى الان تم تسليم موظفي كردستان رواتب الشهرين السابع والثامن، من اصل 3 دفعات صوت عليها مجلس الوزراء الاتحادي، حيث تصل الرواتب متأخرة، اي ان رواتب شهر ايلول التاسع لن يتم تسليمها للموظفين الا في الشهر المقبل وهو الشهر الاخير من العام، لتطون هذه الدفعة الثالثة والاخيرة من الدفعات التي اقرتها بغداد، فيما لاتزال رواتب الاشهر العاشر والـ 11 والـ 12 مجهولة المصير.