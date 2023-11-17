2023-11-17 22:12:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتهم محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الجمعة، النائب عن المحافظة عدنان برهان الجحيشي بـ"ابتزازه" والعمل على اعادة "الطائفية"، مطالباً القضاء برفع الحصانة عنه.

وقال المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ ستة أشهر نتعرض لابتزاز مفضوح من قبل النائب عن كتلة تقدم في محافظة واسط عدنان برهان الجحيشي حيث بدء يتزايد هذا الضغط والابتزاز من اجل الحصول على مكاسب شخصية ونفعية منها طلبات غير قانونية فضلا عن محاولاته الواضحة في ايقاف المشاريع في قضاء الصويرة وضغطه المباشر على الشركات المنفذة لاسيما الشركة المنفذة لمشروع تطوير الصويرة احد مشاريع وزارة الاسكان والاعمار والذي يتابع بشكل مباشر من قبل وزير الاعمار والاسكان والذي فيه تقدم واضح في جداول العمل".

واضاف ان "النائب عدنان برهان ضغط من أجل تعيين أحد أبنائه بمنصب قائممقام لقضاء الصويرة ورفضنا ذلك". وتابع المياحي، أن "برهان يسعى لارجاع الطائفية المذهبية في الصويرة بعد ان غادرها العراق والتي لم نفكر بها والطلب المرفق الذي يريد ان توزع المناصب بين الشيعة والسنة وهذا منافي للدستور والقانون وبعيدة عن اخلاق ابناء محافظتنا".

واتهم المياحي النائب برهان بـ"الضغط بشكل مباشر على المحافظ للحصول على مقاولات وجاء بشركات وهمية ورفضنا اعطاءها مشاريع كونه كانت غايته ابتزاز ومساومة تلك الشركات وكل الادلة في ذلك موجودة". واشار الى انه "منذ اسابيع يضغط النائب على هيئة استثمار واسط ويطلب احالة قطعة ارض 85 دونم في الصويرة له لانشاء مجمع سكني بطريقة غير قانونية".

وختم بالقول، إن "مايقوم به النائب من اللعب على الوتر الطائفي والمناطقي ماهي إلا وسائل رخيصة لا نلتفت لها". وتابع ان "مشروعنا بناء وأعمار كل شبر في واسط ونتشرف ان تكون واسط عشيرتنا وعائلتنا بعيداً عن أي تفرقة وتمييز"، مشيراً الى "تحريك دعاوى قضائية بحق النائب ونطالب برفع الحصانة وأن يمتثل أمام القضاء ليحاسب على أفعاله غير القانونية".