القبض على مثيري مشاجرة مسلحة غربي بغداد

2023-11-17 22:18:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية مشتركة، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023) القبض على متهمين اثنين مثيري مشاجرة مسلحة في منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة تلقته "بغداد اليوم"، ان “مفارز مركز شرطة حي الجهاد تمكنت بالاشتراك مع قوة من أفواج الطوارئ ودوريات النجدة من إلقاء القبض على متهمين اثنين مثيري مشاجرة مسلحة في منطقة حي الجهاد وضبط بحوزتهما السلاح المستخدم في ذلك".

وأضاف "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين ليتم إحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".