3 جرحى بشجار "عنيف" وسط الديوانية

2023-11-17 23:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة الديوانية، اليوم الجمعة، بأن شجارا مسلحاً عنيفا اندلع بقرية نائية في مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة جرحى سقطوا بشجار مسلح عنيف في قرية آل خليفة بمدينة الديوانية مركز المحافظة، دون معرفة أسباب حصول الشجار لغاية الآن، حيث استخدمت فيه الاسلحة والعصي".

وبين المصدر، ان "قوة امنية داهمت منطقة الشجار المسلح، وقامت باعتقال 9 أشخاص، حيث تم ايداعهم التوقيف لحين اكمال الإجراءات القانونية بحقهم".