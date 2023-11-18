ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي

2023-11-18 09:22:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.369 ملايين برميل يوميا، منخفضة بمقدار 46 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.415 ملايين برميل يوميا.

وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 283 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 96 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 187 ألف برميل يوميا.

وأشارت إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,835 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 366 ملايين برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 316 ألف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 242 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للإدارة، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بمعدل 135 ألف برميل يوميا ، ومن ليبيا بمعدل 86 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 70 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 36 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا .