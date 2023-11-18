2023-11-18 09:24:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





تمكن قسم مكافحة إجرام تلعفر غربي محافظة نينوى وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري وبذل الجهود الفنية الحثيثة من الإطاحة بمتهم بعد استدراجه من خارج محافظة نينوى الى مدينة الموصل والقبض عليه، قام بابتزاز عدد من المواطنين بينهم عشرة شابات من خلال ابتزازهم وتهديدهم بنشر صورهم او الحصول على مبالغ مالية، حيث يقوم بنشر صور العوائل والفتيات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك والتك توك) ولا يقوم بإزالة الصور والمنشورات قبل أن يحصل على المبالغ المالية من خلال الابتزاز والتهديد والإساءة والطعن بسمعة وشرف المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٤٣٨ ق ع .





