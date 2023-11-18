خام البصرة يتكبد خسائر أسبوعية كبيرة للأسبوع الثالث على التوالي

2023-11-18 10:26:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حقق خام البصرة، خسائر اسبوعية كبيرة بعد ان شهدت اسعار النفط تراجعا خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ 2.68 دولار ليصل الى 75.90 دولارا، إلا أنه حقق خسائر اسبوعية بلغت 2.83 دولار بما يعادل 3.59%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 2.68 دولار ليصل الى 78.95 دولارا، وسجل ايضا خسائر كبيرة أسبوعية بلغت 7.16 دولارات او ما يعادل 8.31%".

وسجل اسعار النفط عالميا خسائر الأسبوعية الرابعة على التوالي أكثر من 1%، ، متأثرين في الغالب بزيادة مخزونات الخام ‏الأميركية واستمرار الإنتاج القياسي المرتفع.



