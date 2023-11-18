المصرف العقاري يرفع قروض المجمعات السكنية في المحافظات إلى 125 مليون دينار.. وثيقة

2023-11-18 10:26:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن المصرف العقاري، رفع قروض المجمعات السكنية في المحافظات إلى 125 مليون دينار، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي للمجمعات الاستثمارية.

وبحسب وثيقة صادرة عن المصرف العقاري بتاريخ (16 تشرين الثاني 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فإنه تقرر رفع قروض المجمعات السكنية في المحافظات من 100 مليون دينار إلى 125 مليون دينار في المحافظات، لشراء وحدة سكنية داخل المجمعات الاستثمارية.







