صور .. انطلاق فعاليات مهرجان "السوق" في اقليم كوردستان بنسخته الرابعة

2023-11-18 10:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت، صباح اليوم السبت، في إدارة منطقة "كرميان" المستقلة بإقليم كوردستان فعاليات مهرجان "السوق" بنسخته الرابعة.

وانطلقت الفعاليات بحضور رئيس هيئة السياحة في الإقليم أمل جلال، والمدير العام للسياحة في كرميان "هيرش فيض الله"، وبمشاركة بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين في المنطقة، مع عرض العديد من المنتجات والمشاريع وبمشاركة أصحاب الأعمال.

وقالت جلال في كلمة ألقتها خلال انطلاق أعمال المهرجان، إن مثل هذه المهرجانات والأنشطة المتنوعة إلى جانب الفوائد الاقتصادية ستعمل على تطوير القطاع السياحي، والعديد من السياح سيزورون "كرميان"، ويجب القيام بعمل مماثل حسب اختلاف المواسم.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة ستة أيام، ويشارك فيه أكثر من 300 مشروع وشركة وأصحاب أعمال، وهذه هي السنة الرابعة التي تُقام بها مهرجان السوق في "كرميان".