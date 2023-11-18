ارتفاع بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

2023-11-18 11:52:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 439 الف دينار، وسعر الشراء 435 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 409 الاف دينار، وبلغ سعر الشراء 405 الاف.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 410 الاف و 420 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 508 الاف دينار، وسجل عيار 22 بيع468 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 448 الف دينار، وعيار 18 بيع 388 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.