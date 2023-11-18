2023-11-18 12:08:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بعد أشهر من الصراع السياسي بين رئيس مجلس النواب المُبعد محمد الحلبوسي والنائب السابق ليث الدليمي، قضت المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية الحلبوسي، لتضع نهاية للأزمة.

ولا احد يتيقن ربما، بما ستشهده العملية السياسية في العراق سوى أن الرئيس الشاب تكبد خسائر سياسية كبيرة أمام قرار فجرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق عصر الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري.

وعلى وقع المفاجأة المدوية تؤكد أوساط وأحزاب سياسية أن الحلبوسي فقد نصف اصواته الانتخابية بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضويته.

أمين عام "حزب الإنتماء الوطني" حكمت سليمان في حديث لـ( بغداد اليوم)، يقول إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية محمد الحلبوسي بات الوضع مختلفا في الانبار ومناطق اخرى لشخصية تمتلك كتلة كبيرة وكل ادوات السلطة والمال".

لكن سليمان استدرك قائلا: "بالمقابل لن يشكل هذا الامر أي تداعيات مباشرة على الامن والاستقرار ولن يكون له اهتزازات مباشرة في الانبار"، لافتا الى انه "ربما تخرج تظاهرات ولكن لن تقود الى عرقلة الحياة العامة".

وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية له ارتدادات اخرى، كون الحلبوسي أُدين بالتزوير، إلا أن السؤال، هل الاجراءات ستستمر قبل او بعد الانتخابات خاصة لا يما وانه لم يبقى سوى شهر على موعد اجرائها".

وأكد، أن "الحلبوسي فقد نصف اصواته الانتخابية، واذا ما ظهرت قضايا تلاحقه قبل الانتخابات، ستكون الصدمة أكبر، كونها ستؤدي الى فقدان الثقة بتكتله الحزبي".

واشار الى ان "الحلبوسي فقد زمام قدرته في الانبار"، مع الاشارة الى ان "الامن والاستقرار لن يتأثر والجميع مدرك أهمية أن يستمر الاستقرار في أكبر محافظة عراقية جغرافيا".