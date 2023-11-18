معلمو النجف: برلماني يرأس نقابة المعلمين حرمنا من قطع الأراضي ونطالب بمحاسبته (وثائق)

2023-11-18 13:06:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتهم معلمون ومعلمات في محافظة النجف، اليوم السبت، نائباً برلمانياً يرأس نقابة المعلمين في المحافظة بالمتاجرة بحقوقهم ومنعهم من الحصول على قطع أراض مستحقة لهم، وفيما طالبوا رئاسة البرلمان بمحاسبته، أكدوا أن النائب يتعامل مع عملية التوزيع وفق "الولاء والطاعة" وخدمة سيناريو مجالس المحافظات 2023.

وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فقد اتهم معلمون ومعلمات في محافظة النجف بحسب كتاب موقع من قبلهم مقدم الى النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، النائب عن تحالف "قيم" حيدر طارق شمخي، والذي يرأس نقابة المعلمين أيضاً بـ"المتاجرة بحقوقهم".

وطالب المعلمون البرلمان بـ"التحقيق مع النقابة في ما يخص ملف توزيع قطع الأراضي"، مشيرين الى ان "فسادا رافق عملية توزيع تلك الأراضي، وبالتالي فإن الظلم والحيف وقعا على الكوادر التربوية والتعليمية".

واكدوا ان "أكثر الأراضي ذهبت إلى غيرهم من الموظفين، بحسب العلاقات والمحاباة والمحسوبية من أجل المكاسب الانتخابية والأصوات في انتخابات 2021 التي فاز بها النائب حيدر طارق شمخي، والان يكرر نفس السيناريو في انتخابات مجالس المحافظات 2023".