الكشف عن توافق سياسي على تمديد عمل مفوضية الانتخابات 6 أشهر- عاجل

2023-11-18 14:10:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب، صلاح التميمي، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، وجود توافق سياسي على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لستة أشهر.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 سيمضي الى تمديد عملها ستة أشهر"، مبينا أنه "بخلاف ذلك لا يمكن اجراء الانتخابات في 18 كانون الاول المقبل".

وأضاف، أن "هناك توافق سياسي حيال اجراء التعديل بعد إكمال القراءة الثانية اذا ما توفر النصاب القانوني"، مؤكدًا، أنه "لا يوجد أي حراك نحو تأجيل الانتخابات في الوقت الراهن وكل القوى تدعم خيار اجرائها في 18 من الشهر المقبل".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت جدول أعمال الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023).

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، أن "جدول أعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم تضمنت تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (31) لسنة 2019".