الأعرجي: الحكومة اتخذت إجراءات مشددة لحماية السفارات والبعثات الأجنبية في العراق

2023-11-18 15:32:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يستقبل السفير البريطاني في بغداد

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استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم السبت، سفير المملكة المتحدة في العراق، السيد ستيفن هيتشن.



وجرى، خلال اللقاء، التباحث في مجمل العلاقات بين البلدين، لاسيما التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات.



وشهد اللقاء أيضا ، بحث آخر مستجدات المشهد السياسي والأمني الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول السوري.



وأكد السيد الأعرجي،أن الأوضاع الحالية تحتاج إلى منطق الحكمة وتغليب العقل، مشددا على أهمية تقوية دعائم الدولة من خلال سيادة القانون، مبينا أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات مشددة لحماية السفارات والبعثات الأجنبية العاملة في العرق، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، يبذل جهوداً كبيرة، لتحقيق التنمية وتطبيق البرنامج الحكومي وفق توقيتاته المحددة.



من جانبه أكد السفير البريطاني، أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، مشددا على أهمية استمرار الشراكة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي

18-تشرين الثاني - 2023





