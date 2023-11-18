2023-11-18 15:58:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكدت النائبة السابقة عن حراك "الجيل الجديد"، يسرى رجب، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، أن غياب الدور التشريعي زاد من عمليات "الفساد والسرقة" في إقليم كردستان.

وقالت رجب في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "غياب الدور الرقابي والتشريعي المتمثل بحل برلمان الإقليم ومجالس المحافظات زاد من حالات الفساد وقلل من تنفيذ المشاريع الخدمية".

وأشارت الى أن "أحزاب السلطة الحاكمة في كردستان كانت لا تحترم السلطة التشريعية ولا تخضع للدوائر والمجالس الرقابية ولديها ملفات اقتصادية كبيرة جدا".

وأكدت، أن "غياب الدور التشريعي قلل من تنفيذ المشاريع الخدمية"، مضيفة "نرى اليوم الواقع السيء في مدن الإقليم، حيث نقص ساعات تجهيز الكهرباء ومشاكل بتجهيز الماء والفيضانات وغيرها".

وفي (24 أيلول الماضي)، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية.

ووفقا لبيان رسمي للمحكمة تلقته "بغداد اليوم"، فأنها" حكمت بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 لقانون التعديل الاول لقانون محافظات اقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023".

فيما أعلن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود، في (30 آيار 2023)، إن المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد.