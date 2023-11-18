2023-11-18 16:00:05 - المصدر: العربي الجديد

شذرة

على مشارف القدس

كنتُ وامرأة بغدادية، أصلها من قزوين،

أُحدّق بالقباب والأبراج وتحليقة شحرور

شاهقةٍ كانت أنفاسَ القمح.



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نصّ



تنمو ظلالهم في الأذهان، أولئك الذين هُجِّروا من أوطانهم، إليهم تنتمي أحلامي، يستعيرون الحنجرة كلّما همَمْتُ بكتابة القصيدة، صلدون لا يتنازلون عن حقّهم في سرد تفاصيل المجزرة، حيث يُقيم الضحايا والقتلة، مُنزَّهون عن الشكوى والانتقام. في يدهم حبّات الزيتون، غير آبهين بالغُزاة إن كانوا في الأسواق أو على البوّابة. يردّدون أُغنيات الأرض، لأنّ الصَّمتَ يُكدّس تحت اللّسان بذور الحشائش التي لا تَقتل.



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أُغنية

الذين كانوا يمتلكون الإمبراطوريات، اجتثَّ أثرَهُم منجلُ الفلّاح.



* شاعر ومترجم عراقي مقيم في أمستردام