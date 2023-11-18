تراجع أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق

2023-11-18 16:18:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد ، ليوم السبت ،وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 158400 دينار مقابل 100 دولار ،فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 159400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 159500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 157500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 158100 دينار مقابل 100 دولار.