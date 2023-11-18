الشمري يفتتح المشروع الوطني في الزبير ويوافق على استحداث مديرية شرطة في البصرة

2023-11-18 17:10:04 - المصدر: الفرات نيوز

خلال تواجده في البصرة الفيحاء، افتتح وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، المشروع الوطني في الزبير غربي المحافظة ، إذ وجه سيادته بتسهيل معاملات المواطنين وإنجازها بوقت قياسي والابتعاد عن الروتين.

وأعلن السيد الوزير عن حصول موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، على استحداث مديرية شرطة شمالي البصرة وتكون لديها مجموعة من الأقسام من بينها النجدة ومكافحة الإجرام وغيرها من الأقسام، مبيناً أن هذا الإجراء يأتي لتعزيز عمل الشرطة المحلية وقيادة شرطة البصرة، مشيراً الى أن هذا الموضوع سيرفع من مستوى الأمن في شمال المحافظة.