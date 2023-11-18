كتلتان تقاطعان جلسة البرلمان "الاستثنائية" والمندلاوي يؤجلها الى الساعة التاسعة

2023-11-18 17:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت كتلتان نيابيتان، مقاطعتهما لجلسة مجلس النواب التي أجلها نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي الى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

وقال رئيس تجمع الفاو زاخو عامر عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب امتداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "كتلة امتداد وتجمع الفاو زاخو قررا مقاطعة جلسة اليوم لمجلس النواب بسبب عدم فتح باب الترشيح لاختيار بديل عن الرئيس المنتهية عضويته محمد الحلبوسي".

وتساءل عبد الجبار، "لماذا لم يتم عقد اي جلسة بشأن فتح باب الترشيح لاختيار رئيس مجلس النواب والاهتمام فقط بتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات".

في السياق، ذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب أجّل انعقاد الجلسة الاستثنائية الى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم السبت".