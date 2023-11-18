المبررات الكافية "غير متوفرة".. ماهي الأجواء السياسية الداخلية تجاه خيار تأجيل الانتخابات؟

2023-11-18 17:24:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرض النائب سالم العنبكي، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، المبررات التي من الممكن ان تؤدي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الاول المقبل، مشيرا الى ان جميع تلك المبررات غير موجودة ولايوجد مايوحي لإمكانية تأجيل الانتخابات.

وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "حتى الان لاتوجد دعوات لتأجيل الانتخابات بالاضافة الى اكمال المفوضية استعدادها لاستحقاق 18 من كانون الاول والوضع الامني جيد"، لافتا الى ان "قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب قبل ايام والذي يراه البعض قد يؤدي الى تأجيلها هو بالاساس قرار قضائي وليس للكتل السياسية يدًا به".

واضاف، اننا "نتعامل مع استحقاق 18 كانون الاول حقيقة واقعة ولاتوجد أي مبررات لتأجيلها متسائلا عن الجدوى من ذلك"، لافتا الى ان "أي تاجيل يجب ان يكون بسبب وجيه ومهم وبتوافق اغلب القوى السياسية للذهاب بهذا الخيار وهذا غير موجود حاليا".

واشار الى ان "دعوات تأجيل او مقاطعة الانتخابات تصدر في كل دورة انتخابية وهو امر طبيعي في المشهد العراقي لكن ما دامت الاغلبية مهيئة لخوضها تسير الانتخابات في سياقاتها وفق ما تقره المفوضية باعتبارها هي المعنية بالامر".

واشار الى انه "لايمكن تغيير المعادلة في أي محافظة دون ارادة الناخبين ورغم ان العملية الديمقراطية حديثة في العراق نامل ان تقود الى اختيار الاحسن والافضل والامر مرهون بارادة المواطنين هم من يقرروا من يمثلهم في السنوات 4 القادمة ولايمكن التهكن بمدى التغير الذي يحصل في أي محافظة لان بوصلة اختيار المرشحين متفاوتة بين منطقة واخرى".

وتداولت اوساط المحللين والمراقبين للشأن السياسي احتمالية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في أكثر من مناسبة، منها بسبب اعطاء الفرصة للتيار الصدري لترتيب اوراقه والعودة للمشهد السياسي، ومرة اخرى بعد استبعاد الحلبوسي من عضوية البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية وامكانية تاثير ذلك على العملية الانتخابية.

غير ان الحلبوسي بذاته، اكد في مؤتمر صحفي عقد في الفلوجة، اهمية التركيز على الانتخابات والتعامل مع الامر الواقع وعدم الخروج على القانون، اما فيما يخص موقف التيار الصدري، فلقد صعد التيار خلال الايام القليلة الماضية من دعوات المقاطعة، ومنع القاعدة الشعبية من المشاركة في الانتخابات واعطاء الاصوات لأي مرشح.