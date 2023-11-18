2023-11-18 18:46:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب العراق الاولمبي راضي شنيشل، اليوم السبت، عن تشكيلة المنتخب التي ستواجه منتخب أمريكا ودياً في الساعة السابعة من مساء اليوم.

وتضم القائمة كلاً من: كميل سعد لحراسة المرمى، وللدفاع كاظم رعد وزيد تحسين وحسين عامر وكرار سعد، وكرار محمد ومرتضى محمد، وسياند عكيد، وعلي الموسوي ، وامين الحموي.

وتقام المباراة في ملعب بيناتار ارينا في مدينة موريسا الإسبانية تأهباً لمواجهة منتخبِ الولايات المتحدة الأميركية في مباراة تجريبية تدخل ضمنَ تحضيراته لنهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً التي تجري في الثلث الأول من العام المقبل، والمؤهلة لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس 2024.