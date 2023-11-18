المندلاوي يدعو الحكومة إلى إعادة ارسال مشروع قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

2023-11-18 19:00:04 - المصدر: الفرات نيوز





التقى السيد محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بمكتبه ، رئيس تجمع ذوي الاعاقة في العراق السيد (موفق الخفاجي)، وعدد من اعضاءه، لمناقشة مشاكلهم وهمومهم، والاستماع الى طلباتهم وتطلعاتهم.

وخاطب المندلاوي الحكومة بضرورة إعادة إرسال مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣، الذي وصل إلى مرحلة التصويت داخل مجلس النواب قبل سحبه من قبل الحكومة ، والذي من شأنه ضمان حقوق هذه الشريحة وتوفير حياة كريمة لها.

واشار النائب الأول إلى أهمية الأخذ بالمقترحات المقدمة من قبل شريحة ذوي الإعاقة، وضرورة اشراكها في مناقشة وانضاج التشريعات المتعلقة بها، فيما دعا الجامعات لاقامة دورات تثقيفية لذوي الاعاقة والصم والبكم، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المعنية بتعزيز دمجهم في المجتمع.

