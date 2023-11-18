وزارة الإعمار تعلن انجاز 90% من مشروع مجسر الصدرين في المثنى

2023-11-18 19:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، انجاز نحو 90% من اعمال مشروع مُجسّر الصدرين بمدينة السماوة في محافظة المثنى، احد مشاريع الخطة الاستثمارية لمديرية البلديات العامة التابعة للوزارة.

وذكر المهندس خليل ابراهيم نور مدير عام البلديات العامة ، ان المشروع هو الأول من نوعه في العراق من حيث أطوال المجسرات والمستويات والمحاور، وسيسهم حال إنجازه في فك الاختناقات المرورية ودعم انسيابية الحركة داخل شوارع المدينة الرئيسة ومحاورها الفرعية.

وتابع ان المشروع يتكون من مجسرين رئيسين تتفرغ منهما (7) محاور، ويبلغ مجموع أطوال المجسرات أكثر من (3) كم بالإضافة إلى شوارع خدمية ومناطق خضراء أسفل المجسرات، ويربط عددا من الشوارع الرئيسة وهي (طريق بغداد – الناصرية، وشارع الكراج، وشارع المحافظة، وشارع الشيخ مهدي)، في مركز المدينة.

