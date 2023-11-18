2023-11-18 19:10:03 - المصدر: الفرات نيوز



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ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، مؤتمراً أمنياً موسعاً، بحضور وكلاء الوزارة وقادة وضباط شرطة محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى وعدد من مدراء الأجهزة الاستخبارية.

وأكد السيد الوزير على أن يكون العمل الأمني أكثر جدية ومهنية، موجهاً بمحاسبة كل من يحاول العبث بالأمن وترويع المواطنين أشد محاسبة، مشدداً على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، مؤكداً أيضاً أن أي ضابط يتقاعس عن أداء عمله ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية الرادعة.

ووجه سيادته بالابتعاد عن المجاملات على حساب فرض القانون والضرب بيد من حديد من يتراخى في أداء الواجب، ومنع أي تسيب في مجال حفظ الأمن.