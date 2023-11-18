2023-11-18 19:48:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، عن منخفض جوي متعمق يؤثر على اجزاء غرب وجنوب غرب البلاد، ابتداء من صباح غد الاحد وحتى مساء الاثنين، أي يستمر لنحو 48 ساعة، تصاحبه امطار لعدد من المناطق.

واشار عطية في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، إلى أن "منخفضا جبهويا مصحوبا بجبهة هوائية باردة سطحية وطبقة من الهواء البارد في الاعلى (منخفض متعمق) سيبدأ تأثيره على غرب البلاد وجنوب الغرب اعتبارا من ساعات صباح الاحد ويستمر بتأثيره لغاية ساعات مساء وليل الاثنين".

واكد ان "هطول الامطار يبدأ ابتداء من مناطق جنوب غرب البلاد اعتبارا من ساعات صباح الاحد ثم تمتد الامطار تدريجيا نحو باقي المدن، وتكون ذروة التاثير مساء الاحد وصباح الاثنين".

وحذر عطية من "غزارة الامطار في بعض الاماكن ولايمكن تحديدها حاليا لانها ستشمل بعض من مناطق الجنوب والوسط والشمال وتتم متابعتها عند تأثير الحالة الفعلي"، فضلا عن "نشاط عالي للرياح السطحية الجنوبية الشرقية يوم الاحد وانكسارها يوم الاثنين عند تحولها التدريجي الى الشمالي الغربي وتكون نشطة السرعة".

واوضح انه "لايستبعد موجات من الغبار المحلي خصوصا بالمناطق الصحراوية والطرق الخارجية مع نشاط بامواج البحر شمال الخليج العربي، ولايستبعد هطول حبات البرد (الحالوب) في بعض الاماكن".

واشار الى حصول "انخفاض واضح بدرجات الحرارة اعتبارا من ليل الاثنين/ الثلاثاء في شمال وغرب ووسط البلاد واعتبارا من يوم الثلاثاء في الجنوب والفرات الاوسط وشرق البلاد حيث تندفع الجبهة الباردة شرقا، وتتعمق البرودة اكثر يوم الاربعاء".



