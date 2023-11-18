مسافرون عالقون داخل طائرة في مطار بغداد.. لاتوجد عجلات لنقلهم إلى صالة الاستقبال! (صور)

2023-11-18 20:08:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شكا عدد من المسافرين في مطار بغداد الدولي من بقائهم داخل طائرة بعد وصولها الى المطار وهم عالقون، لعدم توفر عجلات لتقلهم من الطائرة الى مبنى صالة الاستقبال.

وذكر احد المسافرين لـ"بغداد اليوم"، أن "الرحلة المرقمة rj 814 على متن الطائرة بوينغ 787، ومنذ اكثر من نصف ساعة، ننتظر وصول عجلات لتقلنا الى المبنى"، مبينا ان "كادر الطيارة اتصل بادارة المطار وابلغته توفير باصين، بالرغم من ان الطائرة ممتلئة بالكامل، حيث يصل عدد ركابها الى اكثر من 300 راكب، فيما سعة الباصات ربما لاتتجاوز الـ100".

وتساءل: "الى متى تبقى الخدمات الارضية بالمطار بهذا الشكل والمعنيون يخبئون رأسهم في الرمل للاسف دون شعور بالمسؤولية".

وكانت سلطة الطيران المدني وفي رسالة وجهتها الى رئاسة الوزراء العام الماضي، قد اشارت الى هذه الثغرة، مشيرة الى ان "شركة الخطوط الجوية العراقية تسيء الى سمعة مطار بغداد الدولي نظراً لسوء الخدمات التي تقدمها للمسافرين بتقديم الخدمات الأرضية لهم".

ومن بين هذه المؤشرات ذكرت سلطة الطيران المدني: "عدم توفر السلم لأنزال المسافرين من الطائرة، عدم توفر رافعة للمسافرين المرضى والمعوقين وكذلك باصات نقل المسافرين من الطائرة إلى الصالة".