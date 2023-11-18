اعتقال مسلحين اثنين على دراجة نارية يطلقان النار في الدورة

2023-11-18 21:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد الكرخ، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما باطلاق العيارات النارية في الهواء وهما يستقلان دراجة نارية في منطقة الدورة جنوب العاصمة.

واشارت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إلى أنه "في اطار جهود قيادة شرطة الكرخ الرامية لحفظ الامن والنظام وللحد من حالات اطلاق النار تنفيذآ لتوجيهات قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن وأثناء تجوال دوريات قاطع نجدة الدورة تمت ملاحظة أشخاص يستقبلون عجلة يقومون باطلاق النار في الشارع".

وبينت انه "على الفور تم اشعار السيطرة المركزية وملاحقة المتهمين بإشراف قائد شرطة بغداد الكرخ وبمتابعة مدير نجدة بغداد الكرخ تم القبض عليهم بعد غلق مداخل ومخارج المنطقة وضبط السلاح المستخدم بحوزتهم واعتدة مع العجلة التي يستقلانها"، مشيرة الى انه "تم اصطحاب المتهمين مع المضبوطات لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".



