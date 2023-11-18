2023-11-18 22:00:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بدأ مجلس النواب، مساء اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، اعمال جلسته الاستثنائية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس محسن المندلاوي.

وفي وقت لاحق، افادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، برفع المجلس للجلسة الاستثنائية، بعد انهاء تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، قد أجّل الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب من ظهر اليوم الى الساعة التاسعة مساء، بسبب عدم تحقق النصاب.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، أن المندلاوي "أجل انعقاد الجلسة الاستثنائية حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت".

وذكرت مصادر ان التأجيل جاء بسبب عدم تحقق النصاب للجلسة، حيث بلغ عدد الحضور 150 نائبا فقط.

وكان 50 نائبا قد قدموا طلبا لعقد جلسة استثنائية، للتصويت على مشروع تعديل قانون مفوضية الانتخابات.