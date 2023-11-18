2023-11-18 23:09:04 - المصدر: beIN SPORTS

الشبكة الحائزة على جوائز لتغطيتها الاستثنائية تعيد تجربة البث الخاصة بالبطولة الأولى من نوعها في العالم العربي على مدار شهر كامل مع جميع المباريات الـ 64 وأربعة أفلام وثائقية

الدوحة، قطر - 18 نوفمبر 2023: كشفت beIN SPORTS، الشبكة الرائدة المختصة في بث المنافسات الرياضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابعة لمجموعة beIN الإعلامية، عن عزمها إعادة عرض جميع مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، من خلال إطلاق تغطية شاملة لمدة شهر اعتباراً من 20 نوفمبر 2023. وتأتي هذه الخطوة احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لهذه البطولة الأكثر مشاهدةً في كرة القدم على مستوى العالم.

وانطلقت البطولة الأولى من نوعها في العالم العربي يوم 20 نوفمبر الماضي بمواجهة قطر المضيفة مع الإكوادور قبل أن تختتم فعالياتها بعد شهر برفع النجم ليونيل ميسي كأس البطولة، ليعيد الأمجاد إلى منتخب بلاده الأرجنتين بعد الفوز على فرنسا في واحدة من أروع مباريات نهائي كأس العالم. وقد حصدت beIN SPORTS العديد من الجوائز المرموقة، تكريماً لجهودها الكبيرة وتغطيتها الاستثنائية لهذه البطولة الكروية العالمية. وتعتزم الشبكة تحويل قناة beIN SPORTS المفتوحة إلى قناة الذكرى السنوية الأولى لكأس العالم FIFA قطر 2022™ طوال شهر كامل بدءاً من الإثنين المقبل، من خلال تكرار تجربة البث المباشر نفسها على مستوى جدول المباريات البالغ عددها 64.

ويحظى عشاق اللعبة بفرصة متابعة أبرز الأحداث التي رافقت البطولة منذ عام في مثل هذا التاريخ بما فيها من ذكرياتٍ لا تُنسى، لا سيما فوز السعودية على الأرجنتين، إضافة إلى تسجيل المغرب انتصاراً تاريخياً على البرتغال وضعهم في ربع النهائي كأول منتخب أفريقي يصل إلى هذا الدور، وصولاً إلى الملحمة الكروية في المباراة النهائية التي امتدت حتى ركلات الترجيح بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، وانتهت برفع ميسي الكأس العالمية الأغلى على الإطلاق.

وتشارك قناتا beIN SPORTS 1 وbeIN SPORTS ENGLISH 1 في هذه التغطية الاحتفالية مع محتوى مخصص لكأس العالم FIFA قطر 2022™ باللغتين العربية والإنجليزية يستعرض أبرز محطات البطولة ويسلط الضوء على التجربة القطرية الرائدة على مستوى استضافة الفعاليات العالمية. وتعرض البرامج أربعة أفلام وثائقية أصلية حول كأس العالم عبر منصة TOD التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، تحت عناوين فخر العرب، وبطولة لا تُنسى، والأرجنتين أبطال العالم، وإرث باقٍ. كما تتضمن التغطية حلقة خاصة لمدة ساعة يتم خلالها استرجاع أجمل لحظات البطولة، بحضور خبرات مميزة من قائمة ضيوف beIN الذين يتجاوز عددهم 120 شخصاً، وتضم نخبة المعلقين والمحللين واللاعبين السابقين، حيث تم تأكيد مشاركة النجم كاكا الحائز مع منتخب البرازيل على كأس العالم سابقاً؛ وأرسين فينغر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال؛ إضافة إلى الأسطورة الأرجنتينية جابرييل باتيستوتا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد محمد البدر، مدير قنوات beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "رغم مرور ما يقارب العام على انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™، إلّا أن تفاصيل البطولة لا تزال عالقةً في الأذهان بكل ما حملته من مشاعر فخرٍ باحتضان قطر لهذا البطولة العالمية، والحصول على حقوق البث التي مكّنتنا من مواكبة كل لحظة داخل وخارج أرض الملعب. ويسعدنا الآن أن نمنح عشاق الساحرة المستديرة فرصة اختبار هذه التجربة من جديد، لاستعادة ذكرياتهم واسترجاع محطات البطولة التي حفلت بالأجواء التنافسية والدرامية والفنية، مما يؤكد مكانة beIN بصفتها موطناً حقيقياً لكرة القدم".