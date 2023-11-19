قرابة 120 مليار دينار غرامات البنك المركزي العراقي على مصارف وشركات صرافة

2023-11-19 09:18:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية ( شركات الصرافة) بلغت أكثر من 119 مليار دينار عراقي خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر العشرة الماضية، وابتداء من كانون الثاني، ولغاية شهر تشرين الأول بلغت 119 ملياراً و 943 مليوناً و 88 ألفاً و300 دينار"، مبينا ان "الغرامات شملت ايضا 378 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".

ووفقا للجدول فإن، "شهر نيسان شهد اعلى معدل بالغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 17 ملياراً و440 مليوناً و383 الفاً و 447 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل معدل بالغرامات حيث بلغت 8 مليارات و 353 مليوناً و387 الفاً و 476 ديناراً بعقوبات ادارية بلغت 50 عقوبة".

ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.

وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.