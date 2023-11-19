انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل عند افتتاح البورصتين

2023-11-19 10:20:34 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار اليوم الاحد، في اسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157900 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس السبت 159400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 156750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل، سجل الدولار انخفاضا أيضا في محلات الصيرفة سعر البيع 158000 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 157900 دينار مقابل 100 دولار.