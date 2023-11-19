2023-11-19 11:02:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

بعد سنوات على مضيها وطي صفحتها، استيقظ ضمير حكم يوناني معترفاً.

مباراة لا تنسى!

فقد أقرّ جيورجوس كومينيس، أنه سمح أثناء مباراة مشبوهة وقعت في البلاد عام 2018 اقتحم فيها مالك ناد الملعب بمسدس، بهدف غيّر نتيجة المباراة خوفاً على عائلته، وفقا لموقع "بيتادريس".

وأعرب الرجل أنه "شعر بالغثيان" عندما هدد أشخاص خارج غرفة تغيير الملابس زوجته الحامل، بينما كانت الشرطة تقف مكتوفة الأيدي.

وردا على سؤال عما إذا كان قد غير النتيجة في مباراة باوك ثيسالونيكي وأيك أثينا والتي ألغي فيها هدف الفوز في البداية بداعي التسلل، خوفا على عائلته، أجاب كومينيس "بالضبط.. لقد طاردت هذه المباراة مسيرتي المهنية".

كما أكد أنه عاش خوفا لا يوصف بعدما طارد أناس زوجته إلى السوبر ماركت عندما كانت حاملا في شهرها الثامن، مشددا على أنه لم يخبر أحدا من قبل.

طرد وإدانة!

يشار إلى أنه وفي واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ الدوري اليوناني، اقتحم مالك باوك، إيفان سافيديس، أرض الملعب لمواجهة الحكم احتجاجا على إلغاء الهدف في الدقيقة 90.

وقال كومينيس، السبت، إن مساعد الحكم قال له: "حرفيا، الهدف كان تسللا. لكن من يمكنه إلغاء الهدف هنا؟"، في إشارة إلى جماهير باوك على أرضها.

وحكم على سافيديس، وهو يوناني روسي، يعمل في صناعة التبغ ونائب روسي سابق في حزب رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، في البداية بالسجن لمدة 25 شهرا مع وقف التنفيذ بسبب الحادث.

إلى أن خفضت محكمة الاستئناف في مايو، عقوبته إلى 8 أشهر مع وقف التنفيذ.

ثم طُرد كومينيس من قائمة الحكام بعد عامين من الحادث.

المصدر: العربية



