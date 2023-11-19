من بينها العراق.. انخفاض صادرات النفط لـ 5 دول عربية

2023-11-19 11:16:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

تراجع إجمالي صادرات النفط لـ 5 دول عربية، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2023 بنسبة 9%، على أساس سنوي، بحسب بيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة.

وأشارت ارقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) وتابعتها "بغداد اليوم" الى أن "متوسط إجمالي صادرات الخام لتلك الدول العربية الـ 5 (السعودية والعراق والكويت والبحرين ومصر) أنخفض إلى 12 مليون برميل يوميًا، خلال المدة من يناير/كانون الثاني (2023) حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 13.13 مليون برميل يوميًا خلال المدة نفسها من (2022).

وضمت قائمة "جودي"، كلًا من "السعودية والعراق والكويت والجزائر والبحرين ومصر"، والتي أظهرت بياناتها تراجع "غالبية صادرات تلك الدول باستثناء مصر".

في حين لم تُعلن بيانات "سبتمبر/أيلول 2023 لدولة الجزائر"؛ لذلك لم تُدرجها وحدة أبحاث الطاقة في حساب إجمالي صادرات الأشهر الـ9، لكن صادراتها قد زادت في الأشهر الـ8 الأولى من (2023)، على أساس سنوي.

وانخفض متوسط صادرات النفط العراقي إلى 3.45 مليون برميل يوميًا، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، مقابل 3.7 مليون برميل يوميًا في المدة نفسها من 2022، وفق البيانات.

ورغم تراجع متوسط الأشهر الـ9؛ فإن كميات صادرات العراق من النفط الخام تحسّنت في الربع الثالث من العام الجاري، بعد تسجيلها في الربع الثاني أقل مستوى لها هذا العام.

وسجّل أبريل/نيسان الماضي أقل كمية لصادرات العراق من النفط على مدار الأشهر الـ9 عند 3.28 مليون برميل يوميًا، بينما كان شهر فبراير/شباط هو الأفضل عند مستوى 3.73 مليونًا.

كما تشير التقديرات الأولية الحكومية إلى أن صادرات النفط العراقي في أكتوبر/تشرين الأول بلغت نحو 3.533 مليون برميل يوميًا.

فيما تراجع متوسط صادرات النفط السعودي، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 6.77 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.31 مليون برميل يوميًا في المدة المقابلة من 2022.

ويأتي انخفاض صادرات السعودية بالتزامن مع تطبيق المملكة خفضًا طوعيًا لإنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا منذ مايو/أيار 2023 حتى نهاية 2024، ضمن قرار يشمل 8 دول أخرى من تحالف أوبك+؛ منها العراق والكويت والجزائر.

كما تطبق البلاد خفضًا طوعيًا إضافيًا بمقدار مليون برميل يوميًا، بدءًا من يوليو/تموز الماضي ويستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع احتمال التمديد وفقًا للسوق.

وإلى جانب التخفيضات الطوعية، تلتزم السعودية بتنفيذ سياسة الخفض التي يتبعها تحالف أوبك+ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بمقدار مليوني برميل يوميًا، ومستمرة حتى نهاية 2024.

وتراجع متوسط صادرات الكويت من النفط الخام، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1.56 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.9 مليون برميل يوميًا خلال المدة المقابلة من 2022.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تراجعت صادرات الخام الكويتي للشهر الثالث على التوالي عند 1.35 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.45 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب، و1.46 مليون برميل يوميًا في يوليو/حزيران الماضي.

وكانت صادرات الكويت قد عادت للارتفاع في يونيو/حزيران إلى 1.52 مليون برميل يوميًا، بعد تراجعها في مايو/أيار الماضي إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.

فيما ارتفع متوسط صادرات النفط الجزائري هامشيًا، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، على أساس سنوي، وفق البيانات نشرتها التي وحدة أبحاث الطاقة.

وصعدت كمية صادرات الجزائر من النفط إلى 0.403 مليون برميل يوميًا، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب 2023، مقابل 0.400 مليون برميل يوميًا في المدة المقابلة من العام الماضي.

ويشار إلى أن بيانات "جودي" لم تذكر كمية صادرات النفط الجزائري خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي حتى وقت نشر هذا التقرير.

وبعد عودة صادرات النفط الجزائري للارتفاع في يوليو/تموز الماضي إلى 0.435 مليون برميل يوميًا، تراجعت في شهر أغسطس/آب الماضي إلى 0.378 مليون برميل يوميًا.

وتراجع متوسط صادرات النفط البحريني، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 0.147 مليون برميل يوميًا مقابل 0.153 مليون برميل يوميًا في المدة المقارنة من عام 2022.

بينما ارتفع متوسط كمية صادرات مصر من النفط خلال المدة التي رصدها التقرير إلى 0.073 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.07 مليون برميل يوميًا في المدة المقارنة من عام 2022.

المصدر: وكالات