تجدد الاحتجاجات في السليمانية للمطالبة بصرف الرواتب وربطها مباشرة ببغداد.. فيديو

2023-11-19 11:38:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

تجددت تظاهرات الموظفين والملاكات التدريسية في محافظة السليمانية، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة مباشرة من بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "المئات من الموظفين والملاكات التدريسية في محافظة السليمانية، خرجوا بتظاهرة، اليوم، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة".

وأشار الى أن "المحتجين توجهوا الى مبنى المحكمة ومقر محافظة السليمانية للمطالبة بالرواتب وتثبيت المحاضرين وحصر المنهج الدراسي ونقل الرواتب بشكل مباشر من حكومة بغداد".

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